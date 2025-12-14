بالصور- وزير الشباب يزور معرض أندية الفتاة والمرأة بالوادي الجديد

زار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، معرض أندية الفتاة والمرأة بالقرية التراثية بمدينة الخارجة، على هامش فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون والتراث بنادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة.

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المعرض يضم منتجات دول عربية هي الاردن، الامارات، سوريا، المملكة العربية السعودية، ليبيا، تركيا، السودان، ومن محافظات جمهورية مصر العربية شاركت محافظة مطروح، شمال سيناء، ومحافظة الإسماعيلية.

وشهد المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات الحرفية واليدوية التي أبرزت مهارات الفتيات والسيدات المشاركات، حيث تضمن المعرض منتجات من أعمال الخوص، والكليم والسجاد والارابيسك والكرناف من النخيل والمنتجات الجلدية من الجلد الطبيعي، والريزن، و المفروشات واللوحات بالرسم بالرمال التراثي، وغيرها من الابتكارات اليدوية التي حظيت بتفاعل كبير من الزوار.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته للمعرض أن تلك المعارض تأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو دعم المرأة في اكتساب المهارات الحرفية وتوفير منصات عملية لعرض منتجاتهن وتسويقها، بما يعزز قدراتهن الاقتصادية ويفتح أمامهن آفاقًا جديدة لريادة الأعمال الصغيرة.

وقد أشاد صبحي والوفد المرافق بالمعرض والتنسيق وطريقة العرض، والمنتجات اليدوية ،التي تحي التراث العربي والعالمي.

وكانت قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية.

ومشاركة وحضور كل من اللواء جمال امبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق ، الدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، الدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ولفيف من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذي تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، والمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.

وكانت محافظة الوادي الجديد، نظمت المهرجان الأول للرياضات التراثية في الفترة من 11- 14 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من دول عربية ومحافظات مصرية بمقر نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة.