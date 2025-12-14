معركة الأشراف.. خلاف على قطعة أرض ينتهي بقتيل و3 مصابين في قنا

أمرت جهات التحقيق بمحافظة قنا بحبس المتهم في واقعة مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية خلافات نشبت حول قطعة أرض بقرية الأشراف التابعة لمركز قنا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بمصرع شخص يُدعى «ع.س»، وإصابة كل من «ع» و«ش» بطلقات نارية، إثر وقوع مشاجرة بين طرفين من الجيران داخل القرية.

وتبين أن الخلافات على ملكية قطعة أرض تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها المتهم، وهو مزارع في العقد الثالث من عمره، سلاحًا ناريًا، ما أسفر عن سقوط قتيل وإصابة 3 آخرين. وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، وبعرضه على جهات التحقيق قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع استكمال التحقيقات.