بالصور- محافظ سوهاج يعلن نسب تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية عنيبس

أعلن اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج نسبة تنفيذ الأعمال الجارية في مد خطوط شبكة مشروع الصرف الصحي بقرية عنيبس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح "سراج" في تصريحات صحفية له، اليوم الأحد، أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، لمتابعة أعمال مد خطوط شبكة الصرف الصحي بقرية عنيبس، والتي تُنفذ حاليًا بمنطقة مباني عنيبس بمحيط المحطة رقم (5)، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 75%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%، فيما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات وخط الطرد 85% حتى الآن.

وأشار محافظ سوهاج إلى أنه من المنتظر نهو تلك الأعمال في شهر يونيو 2026، لافتًا إلى أنه جاري إجراء الاختبارات اللازمة بمعرفة الهيئة، مضيفًا أن هناك متابعة للأعمال التي تتم بمحطة صرف صحي نجع عبد الكريم، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بها 79%، وتم توريد الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة 90%، بينما بلغت نسبة تنفيذ أعمال الشبكات وخط الطرد 80% حتى الآن، ومن المتوقع نهو تلك الأعمال في يونيو 2026، مع استمرار إجراء الاختبارات الفنية اللازمة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد "سراج" على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق المعايير الفنية المطلوبة في التنفيذ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ويلبي تطلعات أهالي مركز جهينة.

وشدد محافظ سوهاج على عامر آدم، رئيس مركز ومدينة جهينة على ضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية الجارية بمختلف قرى المركز، للوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض سير العمل، وكذلك التنسيق مع الجهات المعنية بالمشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المركز.