البنك "CIB" يطلق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال بالتعاون مع EBRD

أعلن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال (WIB Empowerment Program)، الذي تم تطويره بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) وبدعم من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي.

ويجسّد هذا التعاون التزام البنك المستمر بتوسيع فرص المشاركة الاقتصادية للمرأة وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة في سوق العمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وفق بيان له اليوم.

يُقدّم البرنامج مجموعة شاملة من الخدمات غير المالية المصممة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لرائدات الأعمال في مختلف مراحل مشروعاتهن، حيث يجمع بين برامج تدريبية متخصصة ودعم استشاري عملي يهدف إلى تطوير المهارات القيادية والإدارية والمالية.

ويشمل ذلك مجالات حيوية مثل التسويق الرقمي، وتطوير العلامة التجارية، وإدارة الأعمال، والثقافة المالية، والقيادة، بما يمكّن المشاركات من اكتساب أدوات استراتيجية ومعرفة تطبيقية تعزز استدامة أعمالهن وتوسّع من أثرهن الاقتصادي.

ويأتي هذا البرنامج كباقة حصرية لرائدات الأعمال من عميلات البنك التجاري الدولي مصر سى اى بى (CIB) ، حيث يجمع بين الحلول غير المالية وبين الحلول المالية التي تساعد على نمو الشركات.

ويقدّم البنك التجاري الدولي – مصر سى اى بى (CIB) نفسه كشريك مالي داعم لمسيرة النمو، من خلال توفير بطاقات ائتمانية، وتسهيلات تمويلية للشركات بشروط ميسّرة وحلول تمويلية مبتكرة، إلى جانب خدمات متكاملة تشمل إدارة الرواتب، وحلول التأمين، وإتاحة سداد المدفوعات الحكومية عبر قنوات البنك بما يعزز قدرة رائدات الأعمال على التوسع وتحقيق أهدافهن.

كما يتيح البرنامج للمشاركات المؤهلات الحصول على دعم استشاري ممول بنسبة تصل إلى 80% من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتسهيل الوصول إلى الخبرات المتخصصة والاستفادة من الإرشاد المهني في مواجهة التحديات اليومية التي تواجهها الشركات التي تديرها النساء.

وقال ياسر عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي للتجزئة والخدمات المصرفية التجارية بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB): "إطلاق برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال يأتي امتدادًا لالتزام البنك التجاري الدولي بدعم رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن الفعالة في الاقتصاد الرسمي. نحن نؤمن بأن تمكين المرأة ليس مجرد مسؤولية مجتمعية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل أكثر شمولًا واستدامة".

وأضاف "من خلال شراكتنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، نواصل بناء منظومة متكاملة من الخدمات غير المالية التي تواكب تطلعات سيدات الأعمال، وتمنحهن الأدوات العملية للنمو والمنافسة بثقة".

من جانبه، أكد هاني الديب رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية التجارية بالبنك التجاري الدولي أن دعم رائدات الأعمال لا يقتصر على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل بناء القدرات وتزويدهن بالأدوات العملية التي تساعدهن على التوسع بثقة.

ويأتي برنامج تمكين المرأة في قطاع الأعمال تجسيدًا لهذا التوجه، حيث لا يقتصر الدعم على التسويق الإلكتروني فحسب، بل يشمل أيضًا مجالات حيوية مثل الأداره، والثقافة المالية، وتطوير الأعمال، بما يسهم في تمكين قطاع المرأة من تحقيق أهدافه المالية وغير المالية، وتعزيز دوره في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستدامة، وفق ما قاله الديب.

انطلق البرنامج رسميًا في نوفمبر 2025، حيث تبدأ المرحلة الأولى بمسار متخصص يركّز على استراتيجيات التسويق وبناء العلامة التجارية، تمهيدًا لتنفيذ مسارات إضافية في مجالات متعددة خلال العام المقبل.

وأضاف الدكتور يحيى الحسيني مدير قطاع الخدمات الاستشارية، تمويل وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) – مصر، أننا فخورون بالشراكة مع البنك التجاري الدولي مصر (CIB) في هذه المبادرة لتعزيز بيئة أقوى لريادة الأعمال النسائية في مصر.

وتم تصميم البرنامج لتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء بالخبرة والمهارات العملية التي تحتاجها لتحقيق كامل إمكاناتها والقيام بدور حيوي في دفع الاقتصاد المحلي.

وفي تعليقه على إطلاق البرنامج، أوضح أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا للدور المحوري الذي يلعبه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم رائدات الأعمال وتمكينهن من تحقيق النمو والاستدامة، مؤكدة أن البنك التجاري الدولي مصر (CIB) يواصل ترسيخ موقعه كبنك رائد في تقديم الخدمات غير المالية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المرأة في قطاع الأعمال.

يلعب البنك التجاري الدولي مصر (CIB) دورًا فاعلًا في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال مبادرات مبتكرة تضع احتياجاتها في صميم استراتيجيتنا.

ونحن نؤمن أن الاستثمار في تمكين المرأة ليس فقط واجبًا مجتمعيًا، بل هو أيضًا ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

ومن خلال هذا البرنامج، نسعى إلى بناء منظومة دعم متكاملة تُحفّز المرأة على إطلاق طاقاتها الإبداعية، وتمنحها الأدوات العملية والمعرفة اللازمة لتوسيع أعمالها وتحقيق طموحاتها بثقة.

وأضاف أن البرنامج يمثل ترجمة حقيقية لرؤية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تحويل التمكين إلى تأثير مستدام من خلال تهيئة بيئة شاملة تدعم المرأة في مختلف مراحل رحلتها المهنية، وتوفر حلولًا تواكب تطلعاتها المستقبلية.

وأكد أن تمكين المرأة في عالم الأعمال سيظل أحد المحاور الأساسية لتعزيز الشمول المالي وبناء مستقبل أكثر توازنًا واستدامة لمصر.

ويواصل البنك التجاري الدولي مصر (CIB) أداء دوره كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامجه المتنوعة التي تجمع بين الحلول المصرفية المبتكرة والخدمات غير المالية الموجهة الشركات على حد سواء.