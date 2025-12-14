إعلان

بحماية شرطة الاحتلال.. مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

كتب : مصراوي

03:55 م 14/12/2025

مستوطنون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أ ش أ

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال.

وفي سلسلة مستمرة من هجمات المستوطنين التي تستهدف ممتلكات المواطنين، أفادت "وفا"، بأن مستوطنين تسللوا إلى منطقة المصايات شمال البلدة، وأحرقوا "كرفانا"، وجرافة، وخطوا شعارات عنصرية.

وفي القدس، أقدم مستوطنون على قطع نحو 40 شجرة زيتون، في منطقة الحي ببلدة مخماس شمالي القدس المحتلة، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين وأراضيهم، وفي نابلس أيضًا، أقدم مستوطنون على سرقة مركبة في بلدة عوريف جنوب نابلس.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستوطنون شرطة الاحتلال المسجد الأقصى

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* بيان عاجل من النيابة العامة بشأن قضية "أرض نادي الزمالك"
تحذير دولي: الذهب لم يعد ملاذا آمنا لهذا السبب
فيديو وصور- لحظة إزاحة الستار عن تمثال أمنحتب في كوم الحيتان بالأقصر
بالترتيب.. الصحة تكشف عن الفيروسات الأكثر انتشارا وموقف كورونا: كيف تفرق بينها؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الأحد
حالة الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض في الحرارة