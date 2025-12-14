محافظ القليوبية يتفقد محطة مياه شبلنجة الجديدة ببنها

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم، محطة مياه شبلنجة الجديدة بمدينة بنها لمتابعة سير العمل في المشروع الذي يعمل بطاقة 17 ألف متر مكعب يوميًا ويخدم نحو 150 ألف نسمة من سكان شبلنجة والقرى المجاورة.

ورافق المحافظ في الجولة كل من المهندس أحمد عبد القادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات المياه والصرف الصحي، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندس محمد فودة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، والساده أعضاء مجلس النواب والمهندس هاني هاشم، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي، والأستاذ وليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها

واطمأن المحافظ على جاهزية محطات المعالجة وخزانات المياه وغرف التحكم، واستمع إلى شرح من المهندسين المشرفين حول مراحل التنفيذ ونسب الإنجاز، موجهاً بتذليل أي عقبات لضمان استكمال المشروع.

وأكد المحافظ أن محطة مياه شبلنجة هي أول محطة في محافظة القليوبية تعمل بنظام الترشيح الفائق (Ultrafiltration)، وهي تقنية حديثة تعتمد على أغشية دقيقة لفصل الشوائب والمُلوّثات، مشيراً إلى أن الأعمال الجارية تشمل غسيل وتطهير الشبكات واستكمال خطي المياه وإنشاء عداية عند مأخذ المحطة، مؤكداً أن المحطة ستُساهم بشكل كبير في تحسين مستوى حياة المواطنين في المنطقة.