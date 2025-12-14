بالصور- وزير الرياضة يتفقد معرض منتجات الشباب الحرفية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والوفد المرافق، اليوم الأحد، معرض منتجات الشباب الحرفية ، الذي تنفذه الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بوزارة الشباب والرياضة لمراكز "علمني حرفة " داخل مراكز الشباب بالمحافظة والذي يقام مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات الصحراوية والتراثية النسخة الأولى ،التي تشهدها المحافظة بمشاركة واسعة من الدول العربية ومحافظات الجمهورية.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المعرض يعد منصة مهمة لعرض منتجات الشباب من أصحاب الحرف والمشروعات الصغيرة، الذين يمثلون محافظات الوادي الجديد، شمال سيناء، مطروح، حيث تنوعت المعروضات بين الصناعات اليدوية، والمشغولات البيئية، والمنتجات التراثية التي تعكس الهوية الثقافية المتنوعة للمجتمعات في مصر.

وخلال جولته في أجنحة المعرض، أعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بمستوى المعروضات وجودة المنتجات، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الشباب في المحافظات الحدودية، وتوفير منصات داعمة لعرض وتسويق مشروعاتهم، وتشجيعهم على الاستمرار في الابتكار والإنتاج، خاصة في مجالات الحرف اليدوية ذات الطابع التراثي.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المعرض يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة لدى الشباب، وربطهم ببرامج التأهيل والتدريب، والتسويق، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير برامج جديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من هذا النوع من المعارض في مختلف المحافظات.

من جانبه، رحّب محافظ الوادي الجديد بالوزير والضيوف، مؤكدًا أن إقامة المعرض في الوادي الجديد ، يحمل رسالة قوية للعالم لجذب الاستثمارات والسياحة ، وأن الشباب في الوادي يملكون قدرات مميزة في مجالات الإنتاج والعمل الحرفي.

كما أشاد اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، بمستوى التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة، والدول العربية المشاركة ، ومحافظات الجمهورية في دعم شبابها، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تتيح تبادل الخبرات بين الشباب، وتبرز طاقاتهم في مجال الإبداع والابتكار.

وكانت قد استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ترافقه السيدة حنان مجدى نائب المحافظ، صباح اليوم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة لتفقد وافتتاح عدد من المنشآت الرياضية، بحضور اللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للمناطق الحدودية، والمهندس حازم أشموني محافظ الشرقية.

ومشاركة وحضور كل من اللواء جمال امبابي محافظ الوادي الجديد الأسبق ، الدكتور هادي الصبيان المستشار الثقافي للسفارة اليمنية، الدكتور علي مهدي مستشار سفير السودان، الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء جامعة بدر، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية ولفيف من الإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن مع فعاليات ختام مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون، الذي تستضيفه المحافظة بمشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات العربية والدولية، ووفود القبائل العربية، والمتسابقين من مختلف محافظات الجمهورية في تظاهرة ثقافية وتجمعٍ رياضي يعكس عمق الأصالة العربية وثراء التراث الثقافي بالمحافظة.

ومن المقرر أن تتضمن زيارة الوزير تفقد وافتتاح عددٍ من المشروعات الرياضية، ومتابعة الأنشطة والفعاليات المقامة بالقرية التراثية شمال مدينة الخارجة، بجانب عقد لقاءات مع شباب المحافظات المشاركة، وحضور فعاليات الحفل الختامي للمهرجان.

وكانت محافظة الوادي الجديد، نظمت المهرجان الأول للرياضات التراثية في الفترة من 11- 14 ديسمبر الجاري بمشاركة وفود من دول عربية ومحافظات مصرية بمقر نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة.