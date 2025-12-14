نجوم رحلوا عن عالمنا في 2025.. بينهم لطفي لبيب وإسماعيل الليثي

شهد الوسط الفني منذ بداية عام 2025 احتفال عدد كبير من النجوم بدخولهم القفص الذهبي، من بينهم: مي عز الدين، منة شلبي، ليلى أحمد زاهر، رانيا يوسف، هادي الباجوري، وأحمد جمال.

ونستعرض في السطور التالية أبرز زيجات الوسط الفني في عام 2025..

مي فاروق

احتفلت المطربة مي فاروق بزفافها على الفنان محمد العمروسي في مطلع 2025، وحضر الحفل نخبة من النجوم من بينهم يوسف الشريف، شريف منير، بسمة وهبة، منى الشاذلي، أشرف زكي، ميرهان حسين، وغيرهم.

أمينة خليل

احتفلت الفنانة أمينة خليل بزفافها على المصور أحمد زعتر في اليونان، بعد الاحتفال في مصر بزواجها يوم 30 مايو الماضي، بحضور نجوم الفن.

هادي الباجوري

احتفل المخرج هادي الباجوري بزفافه على هايدي خالد بحفل حضره عدد من أصدقائه المقربين والفنانين.

ليلى أحمد زاهر

أقيم حفل زفاف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر على المنتج هشام جمال في أبريل الماضي، وسط أجواء مبهجة وحضور عدد كبير من نجوم الفن.

رنا رئيس

احتفلت الفنانة رنا رئيس بزواجها، في حفل شهد حضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن.

رانيا يوسف

أعلنت زواجها من الممثل والمخرج المنفذ أحمد جمال خلال حفل زفاف نجل الفنان بيومي فؤاد الذي أقيم في سبتمبر الماضي.

إيناس الدغيدي

احتفلت المخرجة إيناس الدغيدي بعقد قرانها على رجل أعمال في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء المقربين.

منة شلبي

أعلنت الفنانة منة شلبي زواجها على المنتج أحمد الجنايني في أكتوبر الماضي دون إقامة حفل زفاف.

مي عز الدين

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعقد قرانها وارتباطها بشخص من خارج الوسط الفني في نوفمبر الماضي، في حفل عائلي بسيط.

أروى جودة

احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست الشهر الماضي، وحضر الحفل نخبة من النجوم، بينهم: محمود حميدة، لبلبة، أحمد العوضي، ياسر جلال، ناهد السباعي، أيتن عامر، كندة علوش، وعمرو يوسف.

أحمد جمال وفرح الموجي

أقام الفنان أحمد جمال والمطربة فرح الموجي حفل زفاف، حضره نخبة من نجوم الفن، ومن بينهم: مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، هاني رمزي، روجينا، شيماء سيف، تامر عاشور، رامي صبري، محمد لطفي، وعدد من الأصدقاء المقربين.

حاتم صلاح

احتفل الفنان أحمد حاتم بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني داخل قصر محمد علي، بحضور نجوم الفن: أحمد السقا، كريم فهمي، مصطفى غريب، أحمد سعد، أشرف زكي، روجينا، أوس أوس، ومحمد عبدالرحمن "توتا".

دارين حداد

أقامت الفنانة دارين حداد حفل زفافها مساء أمس على شاب من خارج الوسط الفني، بحضور أسرة العروسين وعدد من الأصدقاء المقربين.