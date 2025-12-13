استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات المسائية السبت 13-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات الصباحية، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3823 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4915 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5735 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 6545 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 45880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 65450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 203549 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 327250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 4299 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) خلال تعاملات أمس الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.35% إلى نحو 4338 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.