"سلملي على الرئيس".. سيدة بالقليوبية تحمل مدبولي رسالة للرئيس السيسي

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت قرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية مشاهد ترحيب لافتة خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث عبّر الأهالي عن سعادتهم بما تحقق من تطور ملموس داخل قراهم.

في قرية طحانوب، استقبل عدد من المواطنين رئيس الوزراء بالزغاريد فور وصوله إلى مركز طب الأسرة، مؤكدين رضاهم عن مستوى الخدمات الطبية المقدمة، وأن المركز يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية ويسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية للمواطنين، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وخلال الجولة، فاجأت إحدى السيدات الدكتور مصطفى مدبولي برسالة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث رددت: "سلملي على الرئيس السيسي"، مطالبة بنقل رسالة شكر وتقدير للرئيس.

وأعربت السيدة عن امتنانها لما تشهده قريتها بمدينة شبين القناطر من جهود وأعمال تطوير غيرت وجه الحياة إلى الأفضل، مؤكدة أن القرى التي كانت تعاني من نقص الخدمات أصبحت اليوم تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل مبادرة "حياة كريمة"، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية التي أحدثت تحولًا حضاريًا كبيرًا في مستوى معيشة المواطنين.

من جانبه، استمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى حديث السيدة، مؤكدًا حرص الدولة على الاستمرار في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين مستوى المعيشة بالقرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمواطن البسيط وتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.