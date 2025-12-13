الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي البارز في حماس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع "الشاباك" اليوم السبت، اغتيال رائد سعد، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام و"عنصر بارز" في حركة حماس في مدينة غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية الاغتيال تمت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون إطلاع واشنطن مسبقا.

وتضارب هذا مع ما نقلته هيئة البث العبرية عن مسؤول أمريكي، أن الهجوم الذي استهدف سعد تم بموافقة الولايات المتحدة وهناك تفاهم معها على استهداف كل من يعمل في "المقاومة".

ويعد رائد سعد أحد مؤسسي كتائب القسام وأحد أبرز القادة العسكريين فيها، ويوصف بأنه "رجل الظل" في حماس.