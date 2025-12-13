إعلان

الاحتلال يعلن اغتيال رائد سعد القيادي البارز في حماس

كتب : مصراوي

05:23 م 13/12/2025

رائد سعد القيادي في حركة حماس

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتعاون مع "الشاباك" اليوم السبت، اغتيال رائد سعد، وهو نائب القائد العام لكتائب القسام و"عنصر بارز" في حركة حماس في مدينة غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن عملية الاغتيال تمت بموافقة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، دون إطلاع واشنطن مسبقا.

وتضارب هذا مع ما نقلته هيئة البث العبرية عن مسؤول أمريكي، أن الهجوم الذي استهدف سعد تم بموافقة الولايات المتحدة وهناك تفاهم معها على استهداف كل من يعمل في "المقاومة".

ويعد رائد سعد أحد مؤسسي كتائب القسام وأحد أبرز القادة العسكريين فيها، ويوصف بأنه "رجل الظل" في حماس.

