كتب- محمد سامي:

عاد إلى أرض الوطن الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة إيطاليا، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية، واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

والتقى الفريق أحمد خليفة الفريق أول لوتشيانو بورتولانو رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة لبحث سبل تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الصديقين، معربًا عن تطلعه إلى زيادة أوجه التعاون بين القوات المسلحة المصرية والإيطالية في مختلف المجالات العسكرية.

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية بالدور المصري الفاعل، لدعم ركائز الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات العسكرية الثنائية بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

وعلى هامش الزيارة، وضع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، تقديرا لمن قدموا أرواحهم دفاعا عن أوطانهم.

كما تضمنت الزيارة تفقد الفريق أحمد خليفة لمقر قيادة العمليات المشتركة للقوات المسلحة الإيطالية، وتابع منظومة العمل بمقر القيادة الذي يعكس أعلى درجات الاحتراف والتنسيق المشترك بين مختلف الأسلحة لإدارة العمليات الحديثة وفقا لأعلى درجات الدقة والكفاءة.