إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على الطريق الزراعي الشرقي بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

أصيب أربعة أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على الطريق الزراعي الشرقي بمركز الفتح بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين. وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص والمعاينة تصادم سيارة ملاكي تحمل رقم "4971 ي ا س" مع ميكروباص رقم "1273 ي ط ا".

أسفر الحادث عن إصابة كل من: نادية ع.م (53 عامًا) باشتباه كسر في الجمجمة، نعناعة ع.م (55 عامًا)، رضوى د.ع (15 عامًا) بكسر في القدم اليسرى، ريم ع.م (15 عامًا) بجرح في الرأس.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الأزهر الجامعي لتلقي العلاج، فيما حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.