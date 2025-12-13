لأول مرة.. سباقات نسائية بمهرجان الرياضات التراثية بالوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

انبثقت من قلب الصحراء، حيث تمتد الرمال شاهدًا على تاريخ طويل من الفروسية والبطولة، تجربة جديدة تعيد كتابة العلاقة بين الماضي والحاضر، بعدما تحوّل الوادي الجديد إلى مسرح مفتوح لحدث استثنائي جمع بين الرياضة والتراث والهوية.

فعلى إيقاع سنابك الخيل وخطوات الإبل، ومع حضور نسائي غير مسبوق، انطلقت فعاليات مهرجان الرياضات التراثية لتقدّم صورة مغايرة للصحراء المصرية، لا بوصفها مساحة صامتة، بل كمنصة نابضة بالحياة تحتفي بالإنسان، وتعيد إحياء الموروث البدوي بروح معاصرة ورسالة حضارية تمتد إلى الداخل والخارج.

حيث استضافت محافظة الوادي الجديد، أول مهرجان للرياضات التراثية بمقر نادي الهجن والفروسية بمدينة الخارجة على مدار 4 أيام اعتبارا من 11- 14 ديسمبر الجاري.

ويكشف "مصراوي" خلال السطور التالية عن تفاصيل آليات تنفيذ وفعاليات المهرجان:

- أولًا: مسابقات الإبل الأصيلة وتتضمن سباقات الماراثون الدولية للإبل بمشاركة قبائل عربية من مختلف الدول وتشمل:

1-أشواط خاصة للإناث بتقسيمات عمرية دقيقة.

2-سباقات الإبل المُزيّنة بالخُرج والمزينة التراثية.

3-منافسات تنازع الإبل بين القبائل العربية.

4- مسابقة مزاين الإبل (ملكة جمال الإبل) وفق معايير دولية.

- ثانيًا: سباقات الخيول العربية الأصيلة وتشمل:

1- سباقات مرماح الخيول بمشاركة واسعة من القبائل العربية (اسوان - الاقصر -قنا - الشرقية ) و5 دول عربية هي السعودية وليبيا والسودان والأردن والكويت.

2- استعراض خيول مطروح

3- مسابقات صابية الخيل الاستعراضية الشرقية .

4- مسابقة جمال الخيل العربية الأصيلة الشرقية .

5- سباقات القدرة والتحمّل لمسافات صحراوية طويلة.

- ثالثًا: الألعاب والرياضات الشعبية:

وتشمل مجموعة من أعرق الألعاب التراثية هي:

التحطيب – الحكشة – الحنجيلة – المبارزة – السيجة – الطاب – طلوع النخل – الظهور على الإبل – كرة السلة الشعبية.

- رابعًا: رياضات الصيد وتشمل:

1-الصيد بالصقور

2-الصيد بالسلوقي (الصيد التقليدي)

- خامسًا: الملتقى الثقافي والفني للشباب ويتضمن:

1-مؤتمر ثقافي شبابي بمشاركة 150 شابًا في التمثيل التراثي والزي البدوي .

2-معرض للحرف البدوية والمشغولات اليدوية من جميع المحافظات.

3- ورش للفنون البدوية (الشعر – الغناء – الفلكلور).

4-تنفيذ فرح بدوي كامل يجسد الاحتفال الحقيقي بالتراث، مع اختيار زوجين من المتقدّمين لإقامة الفرح مجانًا، وتقديم رحلة Honeymoon هدية من المحافظة.

- سادسا: جوائز وتكريمات

في كل مسابقة من مسابقات الإبل، الخيول، الألعاب الشعبية، والصقور وتشمل:

1- تكريم رسمي للفائزين

2- مبالغ نقدية قيّمة

3- دروع وشهادات تقدير

4 - إبراز إعلامي للفائزين عبر التغطيات الرسمية للمهرجان

- رسالة المهرجان

قال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، في تصريح خاص لـ"مصراوي": إن المهرجان يُجسّد رؤية الدولة المصرية في إحياء التراث البدوي، دعم المجتمعات المحلية، تعزيز دور الشباب، وتقديم تجربة عالمية تنطلق من قلب الصحراء المصرية نحو آفاق جديدة من السياحة والتراث والرياضة.

وأضاف "فكري"، أن المهرجان يشهد للمرة الأولى في مصر، يشهد المهرجان مشاركة نسائية قوية ومؤثرة في مختلف الفعاليات الرياضية، وخاصة في سباقات الإبل للإناث، سباقات الخيول، الألعاب الشعبية والفنون التراثية، لورش والحرف البدوية.

ولفت "فكري" إلى أن هذه المشاركة في مشهد هو الأول من نوعه ويعكس تمكين المرأة في الرياضات التراثية وإعادة صياغة صورة المشاركة النسائية داخل المجتمع الصحراوي، وهو ما يشكّل عنصرًا غير متوقع ويضيف قيمة إنسانية ورسالة حضارية للمهرجان.

وأشار مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إلى أن المهرجان يهدف إلى تقديم تجربة مبهرة تعكس الأصالة المصرية وتُبرز هوية الوادي الجديد كعاصمة للتراث البدوي والفنون الصحراوية.

يأتي المهرجان تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على التراث المصري وتعزيز الهوية الوطنية، حيث نظمت محافظة الوادي الجديد النسخة الأولى من مهرجان الوادي الجديد الدولي للرياضات التراثية والفنون في حدث يُعد الأكبر والأضخم على مستوى الرياضات التراثية في مصر والوطن العربي.

وأقيم المهرجان تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الاتحاد المصري للرياضات الصحراوية ( تحت التأسيس).