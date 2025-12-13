إعلان

بالصور- جنوب سيناء تحتفل باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة

كتب : رضا السيد

02:55 م 13/12/2025
جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى فريق المركز الطبي بمزينة بمدينة طابا زيارة ميدانية لأحد الفنادق السياحية، اليوم السبت، لتقديم خدمات الرعاية الوقائية للعاملين داخل أماكن عملهم، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء: "إن تنظيم هذه الفاعلية يأتي ضمن جهود الهيئة لنشر الوعي الصحي وضمان وصول الخدمات الطبية إلى جميع أفراد المجتمع السيناوي، وتعزيز مفهوم الصحة العامة".

وأوضح مدير الفرع في تصريح له اليوم، أنه خلال الزيارة تم تقديم عدد من الخدمات الصحية الهامة، منها إجراء كشف طبي عام للعاملين بالفندق، قياس ضغط الدم، قياس مستوى السكر العشوائي، بالإضافة إلى تقديم إرشادات ونصائح صحية لتحسين نمط الحياة والوقاية من الأمراض المزمنة، والتوعية بأهمية الفحص الدوري ودور التغطية الصحية الشاملة في بناء مجتمع أكثر صحة.

وأكد أن هذه الزيارة تؤكد أن مفهوم التغطية الصحية الشاملة لا يقتصر على تقديم الخدمة داخل المنشآت الطبية فقط، بل يمتد ليصل إلى الأفراد في أماكن تواجدهم، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة وتحقيق مبدأ الوقاية قبل العلاج، وذلك وفقًا لتوجهات الهيئة العامة للرعاية الصحية في نشر الوعي الصحي ودعم مجتمع يتمتع بحياة صحية آمنة ومستدامة.

المركز الطبي بمزينة بمدينة طابا اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء

