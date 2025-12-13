محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة شوارع المدينة (صور)

المنيا - جمال محمد:

وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الجهود لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير الممهدة بالمراكز والقرى، وذلك في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظة.

وأكد "كدواني" أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويحقق رضا المواطنين، مع الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية المحددة للتنفيذ.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطرق بالمنيا نفذت عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية بمدينة المنيا، بإجمالي أطوال 2 كم و600 متر، شملت إعادة رصف شارع بن الفارض بداية من طريق مصر - أسوان في الاتجاه الغربي، وشارع كوبري المنصورة من الكوبري الجديد وحتى شارع الحرية، إلى جانب رصف شارع المخبز الآلي من مدرسة الزهراء وحتى شارع الحرية، وإعادة رصف شارع التنظيم والإدارة من شارع الكورنيش وحتى شارع الحرية.

كما تضمنت الأعمال إعادة رصف شارع الجمعية الشرعية (بين المدارس) من شارع الحرية وحتى مسجد الجمعية الشرعية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ المخططات المعتمدة لرفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بمختلف أنحاء المركز، مع الإسراع في إنجاز الأعمال وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها، تيسيرًا على المواطنين، والتأكد من مطابقة جميع أعمال الرصف للمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.