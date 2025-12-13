إعلان

بأسعار مخفضة.. أسماك بحيرات المفيض تصل لمواطني الوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

02:39 م 13/12/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    منفذ بيع أسماك مفيض باريس بالخارجة
  • عرض 4 صورة
    سيارات نقل أسماك مفيض باريس لمركز الخارجة
  • عرض 4 صورة
    طرح أسماك مفيض باريس بـ25 جنيها للكيلوجرام (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أسماك بحيرات المفيض بمركز باريس بسعر 25 جنيهًا للكيلوجرام، عبر منافذ المحافظة بمدينة الخارجة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، طرح أسماك المفيض بأسعار مخفضة ضمن الحصة المقررة للمحافظة من إجمالي حجم الصيد في بحيرات المفيض، قبل خروجها خارج المحافظة.

وأضاف "الزملوط" أن المحافظة نفذت مشروعات استزراع سمكي على بحيرات وبرك مياه الصرف الزراعي في مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، لتوفير أسماك طازجة وبأسعار مناسبة لأهالي هذه المراكز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسماك بحيرات المفيض أسماك بحيرات المفيض بمركز باريس أسماك بحيرات المفيض بأسعار مخفضة محافظة الوادي الجديد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل