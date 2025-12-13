بأسعار مخفضة.. أسماك بحيرات المفيض تصل لمواطني الوادي الجديد (صور)

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

طرحت محافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، أسماك بحيرات المفيض بمركز باريس بسعر 25 جنيهًا للكيلوجرام، عبر منافذ المحافظة بمدينة الخارجة.

وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في بيان له اليوم السبت، طرح أسماك المفيض بأسعار مخفضة ضمن الحصة المقررة للمحافظة من إجمالي حجم الصيد في بحيرات المفيض، قبل خروجها خارج المحافظة.

وأضاف "الزملوط" أن المحافظة نفذت مشروعات استزراع سمكي على بحيرات وبرك مياه الصرف الزراعي في مراكز الداخلة والفرافرة وبلاط، لتوفير أسماك طازجة وبأسعار مناسبة لأهالي هذه المراكز.