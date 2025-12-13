مصرع شخصين وإصابة 2 فى حادث بالسويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب اثنان آخران في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة نقل على طريق "جنيفة- القاهرة" بنطاق محافظة السويس.

تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات بلاغا يفيد بالحادث، ووجود ضحايا ومصابين، ووجه مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس، بالدفع بسيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لتقديم التأمين الطبي للمصابين.

وكشفت المعاينة الأولية مصرع شخصين في موقع الحادث، وإصابة 2 آخرين إصابات بالغة، ونقل رجال الإسعاف الجثامين إلى مشرحة السويس، والمصابين إلى مجمع السويس الطبي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وانتقلت قوة من تأمين الطرق لموقع الحادث، وقال شهود عيان لرجال الشرطة: إن قائد الجرار فرّ هاربا عقب وقوع الحادث، وتكثف الأجهزة المعنية جهودها لضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.