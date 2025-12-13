حامل بعمر 13 عامًا.. أب يتهم شقيق زوجته بالتعدي على ابنته بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

اتهم أبٌ شقيقَ زوجته بالتعدي جنسيًا على نجلته القاصر، البالغة من العمر 13 عامًا، ما أسفر عن حملها، وحرر محضرًا بالواقعة في قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد ألقت القبض على المتهم، بناءً على بلاغ والد الطفلة، الذي اتهمه بالتعدي عليها أثناء تواجدها في منزل جدتها.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تقدم "ص.ص" يبلغ 40 عامًا من العمر إلى قسم شرطة فاقوس وحرر محضرًا يتهم فيه "م.ح" ويبلغ 32 عامًا من العمر بتعديله جنسيًا على طفلته وأنه عاشرها معاشرة الأزواج واكتشفوا حملها في الشهر السابع.

قال الأب أن الطفلة تدرس في الصف الثاني الإعدادي بينما خالها شقيق والدتها يعمل نقاشا، وبعد التحريات أثبتت التحريات التي أجراها رجال مباحث قسم شرطة فاقوس صحة الواقعة وبناء عليه تم ضبط الجاني وتحرر محضر برقم 9559 جنح 2025 وتقرير حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.