المنيا - جمال محمد:

لقيت فتاة مصرعها اختناقًا، فيما أُصيب زوجها، اليوم السبت، وتم نقله إلى إحدى مستشفيات المنيا، إثر تسرب غاز البوتاجاز داخل منزلهما، وذلك بعد أسابيع قليلة من زواجهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا يفيد بعثور أهالي إحدى القرى التابعة لمركز المنيا على زوجين في حالة اختناق، عقب ملاحظتهم انبعاث رائحة غاز قوية من داخل المنزل، وعند دخولهم عُثر عليهما فاقدين للوعي.

وجرى نقل الزوجين إلى المستشفى، حيث تبين وفاة الزوجة «هـ. ن»، بينما أُصيب الزوج «ج. أ» بحالة اختناق شديدة، وتم وضعه على أجهزة التنفس لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الواقعة هو تسرب غاز البوتاجاز داخل المنزل أثناء نوم الزوجين.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، فيما سادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية وأقارب الزوجين، خاصة لحداثة زواجهما.