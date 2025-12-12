الأمن يفحص فيديو صادم لاعتداء وسرقة بالإكراه في الخصوص (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تواصل الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية جهودها المكثفة لفحص مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يقوم بالتعدي على شاب أعلى سلم مدينة الخصوص بعد سرقة هاتفه المحمول.

وأظهر الفيديو الجاني وهو يلوّح بسلاح أبيض موجهًا تهديدات مباشرة للمجني عليه، في مشهد أثار غضب واستياء المواطنين.

ويبين الفيديو محاولة الضحية الدفاع عن نفسه وسط حالة من الذعر، قبل أن يتدخل عدد من المارة بسرعة لفض المشاجرة وإنقاذه من الاعتداء، ما ساهم في منع تفاقم الموقف وحدوث إصابات خطيرة.

ومن جانبها، تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية أعمال الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة كاملة، وتحديد هوية المتهم وملابسات تصوير الفيديو ووقت حدوثه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط الجاني.