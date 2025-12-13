3 وفيات وإصابتان.. الصور الأولى لانهيار منزل بالطوب اللبن في الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

خيم الحزن على قرية الدير بإسنا جنوب محافظة الأقصر، بعد أن لقيت أم واثنان من أبنائها مصرعهم، وأصيب اثنان آخران، إثر انهيار منزل مبني بالطوب اللبن مكون من طابق واحد، أمام مسجد السلام بالقرية، صباح اليوم السبت.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية، برفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، حيث جرى رفع الأنقاض والبحث عن الضحايا، ونقل المصابين إلى مستشفى طيبة التخصصي بإسنا لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن مصرع ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة، وهم: الأم (34 عامًا)، عبدالرحمن محمد علي عبدالدايم (9 سنوات)، فدوى محمد علي عبدالدايم (5 سنوات).

كما أُصيب طفلان بإصابات متفرقة، وهما: عمر محمد علي عبدالدايم (7 سنوات)، وتقوى محمد علي عبدالدايم (14 سنة).

جرى إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري حاليًا استكمال أعمال المعاينة لبيان أسباب الانهيار، فيما خيم الحزن على أهالي القرية عقب الحادث.