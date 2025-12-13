أثناء لهوها.. مصرع طفلة دهسها جرار زراعي بإحدى قرى الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات جرار زراعي بقرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بمصرع الطفلة "ن. ا. م" البالغة من العمر 8 سنوات.

وبالفحص والتحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمركز سنورس، تبين أن الطفلة كانت تلهو أمام منزلها، وأثناء مرور جرار زراعي بمقطورة دون لوحات معدنية، يقوده عامل متهور، دهس الطفلة، ما أسفر عن مصرعها في الحال أسفل عجلات المقطورة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على قائد الجرار، والتحفظ على المركبة، وتم إخطار نيابة مركز سنورس التي تولت التحقيق في الواقعة.