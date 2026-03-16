اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

كتب : محمود الشوربجي

02:04 ص 16/03/2026

تبدأ اليوم الإثنين، أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار، وذلك على خلفية مشاجرة نشبت بينهما بمحيط نادي وادي دجلة بمنطقة حدائق أكتوبر، والتي أسفرت عن وفاة المجني عليه.

تفاصيل واقعة وفاة الفنان سعيد مختار

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع مشاجرة أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين أن الفنان سعيد مختار تعرض لطعنات متعددة بسلاح أبيض من قبل زوج طليقته، وتم نقل المجني عليه إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان على خلاف سابق مع زوجته السابقة، والتي تزوجت من المتهم في الواقعة، واشتدت الخلافات بينهما لتصل إلى المواجهة أمام النادي، حيث استل المتهم سلاحه الأبيض وطعن المجني عليه عدة طعنات مباشرة أودت بحياته.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اقرأ أيضًا:

رفض دعوى وقف برنامج رامز جلال "رامز ليفل الوحش"

طعن في نهار رمضان .. واقعة مأساوية في "عزبة النخل" قبل الفطار

إتاوة على تغاضي مخالفات.. فيديو أوقع عصابة "الضباط المزيفة" في كمين المباحث

طهران لا تنوي استعادة مخزونها النووي المخصب بعد القصف الأمريكي–الإسرائيلي|
ننشر الصور الأولى لحريق محطة تصدير خضراوات بالمنوفية
حسن مالك يجيب على سؤال رامز جلال: من الفنان رقم واحد عند الشباب الآن؟
ليلة القدر في مصر ولا السعودية؟.. إجابات حاسمة من شيوخ وعلماء دين
آخر موعد للتقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2026
حسم الجدل.. توضيح رسمي من وزارة العدل بشأن تعليق الخدمات عن غير المسددين للنفقة
مصدق بور لـ"مصراوي": إيران ترفض وقف الحرب.. استنزفنا واشنطن إقليميًا ومصر "استثناء"