صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب.. موجة صواريخ إيرانية تتجه إلى إسرائيل



وكالات

أعلنت الجبهة الداخلية في اسرائيل، أنها رصدت موجة صواريخ إيرانية تتجه نحو تل أبيب والمركز.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صفارات الإنذار دوت بشكل متواصل في مدينة تل أبيب ومحيطها، تزامنا مع سماع دوي انفجارات قوية في عدد من مناطق الوسط.

كما تحدثت مصادر عبرية عن أن الانفجارات هزت "تل أبيب الكبرى" وسط حالة استنفار واسع.

ذكرت مصادر عبرية أن صفارات الإنذار أُطلقت في مناطق جوش دان، والسهل الساحلي، والشارون إضافة إلى الضفة الغربية، وذلك نتيجة موجة صاروخية أطلقتها إيران، وفقا لروسيا اليوم.