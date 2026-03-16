أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إغلاق باب التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام 2026 يوم الخميس 19 مارس 2026، داعية جميع المعلمين والإداريين المتميزين إلى الإسراع في تقديم طلباتهم قبل الموعد النهائي.

رابط التقديم الرسمي للوظائف

وأكدت الوزارة أن الراغبين في التقديم يمكنهم الدخول على الرابط الرسمي لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية:

https://tawzef.emis.gov.e، ويتيح الرابط للكوادر المؤهلة التقديم بسهولة للوظائف المتاحة في مختلف المدارس على مستوى الجمهورية.

خطوات التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية

ويمكن للمتقدمين اتباع الخطوات التالية لتسجيل طلباتهم: الدخول إلى الرابط الرسمي: https://tawzef.emis.gov.eg، وإدخال الرقم القومي، وكتابة تاريخ الميلاد بدقة، تحديد محافظة الميلاد، واختيار النوع: ذكر أو أنثىـ اختيار المدرسة المتقدم لها، وتحديد نوع الوظيفة المطلوبة (معلم، إداري)، تحديد الوظيفة بالتفصيل، الضغط على تسجيل الدخول لإتمام العملية.

