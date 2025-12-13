فوز ناجح البارودي برئاسة نادي أسيوط الرياضي (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، نتائج انتخابات مجلس إدارة نادي أسيوط الرياضي، والتي جرت تحت إشراف قضائي كامل.

وأوضح أحمد السويفي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، أن العملية الانتخابية تمت برئاسة المستشار سيد علي أحمد السباعي، والمستشار محمود صلاح علي حسن من هيئة قضايا الدولة، وأسفرت عن فوز ناجح البارودي بمنصب رئيس مجلس الإدارة، وخالد ذو الفقار نائبًا للرئيس، فيما تولى عمر الخازندار منصب أمين الصندوق.

وعلى مقاعد العضوية فاز كل من: أبو علي حامد، محمد علي شحاتة، وائل محمود مهني، أشرف محمد، أحمد محي، أحمد عبد الكريم، ومصطفى محمد حسين.

وأكد "السويفي" حرص المديرية على توفير بيئة تنظيمية تضمن سير الانتخابات بشفافية ونزاهة، مع الالتزام بالحياد الكامل تجاه جميع المرشحين وتطبيق التعليمات الوزارية المنظمة للعملية الانتخابية بدقة.

ويأتي انعقاد الجمعية العمومية العادية لنادي أسيوط الرياضي في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بضرورة عقد الجمعيات العمومية وفقاً لتعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، المعدل للقانون رقم 71 لسنة 2017، والقرارات المنظمة الصادرة عن الوزارة.