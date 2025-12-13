إعلان

مصرع تاجر مخدرات في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:50 م 13/12/2025

تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة - ارشيفية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لقي تاجر مخدرات مصرعه، خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة، في حملة أمنية مكبرة شنتها إدارة مكافحة المخدرات بقرية خزام التابعة لمركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مداهمة قوات إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن قنا عددًا من البؤر الإجرامية بقرية خزام، في إطار حملة موسعة لاستهداف تجار المخدرات الخارجين عن القانون. وخلال الحملة، بادر أحد العناصر الإجرامية بإطلاق النار على القوات، ما أسفر عن مصرعه في تبادل لإطلاق الأعيرة النارية.

وتبين أن المتهم يُدعى "ح. ع"، ويُعد من أخطر تجار المخدرات بالمنطقة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في 4 قضايا مخدرات.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 كيلو جرامًا من مخدر الشابو، إلى جانب أسلحة نارية وكميات من مخدر الحشيش، وذلك بقرية حاجر خزام بدائرة مركز قوص.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف الجهات المختصة، والتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، مع إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

