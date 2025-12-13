الوادي الجديد - محمد الباريسي:

يزور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح غدٍ الأحد، محافظة الوادي الجديد، لمتابعة وتنفيذ وإطلاق خمس فعاليات رياضية كبرى على أرض واحة الخارجة، ضمن خطة الوزارة لدعم الأنشطة الرياضية بالمحافظات الحدودية.

وقال محمد فكري يونس، مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، في تصريح خاص لموقع "مصراوي"، إن المحافظة تستقبل غدًا وزير الشباب والرياضة في زيارة تستمر ليوم واحد".

وأضاف مدير مديرية الشباب والرياضة، أن الزيارة تتضمن تنفيذ خمس فعاليات رئيسية، تشمل: ختام فعاليات مهرجان الوادي الجديد الأول للرياضات التراثية والفنون، وافتتاح بطولة الرماية بالتعاون مع الاتحاد المصري للرماية، وإطلاق شعلة أولمبياد المحافظات الحدودية، وافتتاح المنطقة الرياضية بمدينة الخارجة، إلى جانب حضور ختام بطولة العاملين بالمصالح الحكومية.

وأضاف "فكري" أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال وزير الشباب والرياضة، من خلال رفع جاهزية منشآت نادي الهجن والفروسية، ونادي الرماية، ومجمع المصالح الحكومية بمدينة الخارجة، وذلك استعدادًا لتنفيذ الفعاليات والافتتاحات المقررة خلال الزيارة.