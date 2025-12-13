إعلان

الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي بارز في حماس

كتب : مصراوي

04:10 م 13/12/2025

رائد سعد القيادي في حركة حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غارة شنها على مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "استهدف جيش الدفاع والشاباك قبل قليل عنصرًا بارزًا في حماس في مدينة غزة والذي كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف الحركة، وفق ادعائه.

وفي هذا السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه لا معلومات حتى الآن تؤكد نجاح عملية اغتيال القيادي في حماس رائد سعد.

ويُعد رائد سعد من قدامى قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إذ شغل قبل سنوات عدة منصب رئيس جناح العمليات. وهو من وضع وخطط خطة "سور أريحا"، التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد الاحتلال.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اغتيال قيادي بارز في حماس الجيش الإسرائيلي حماس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضم الزوجة| خدمة جديدة من التموين لأصحاب البطاقات- اضغط لمعرفة الضوابط
عاجل | أول تعليق رسمي على فيديو الأمطار داخل المتحف المصري الكبير- اضغط للتفاصيل