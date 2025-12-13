الجيش الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي بارز في حماس

وكالات

زعم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، اغتيال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غارة شنها على مدينة غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي: "استهدف جيش الدفاع والشاباك قبل قليل عنصرًا بارزًا في حماس في مدينة غزة والذي كان يهم في الفترة الأخيرة بمحاولات إعادة إعمار وإنتاج وسائل قتالية في صفوف الحركة، وفق ادعائه.

وفي هذا السياق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه لا معلومات حتى الآن تؤكد نجاح عملية اغتيال القيادي في حماس رائد سعد.

ويُعد رائد سعد من قدامى قادة كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إذ شغل قبل سنوات عدة منصب رئيس جناح العمليات. وهو من وضع وخطط خطة "سور أريحا"، التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر 2023 ضد الاحتلال.