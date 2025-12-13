"داخل الحمام".. العثور على جثة شخص "عربي الجنسية" في شقته بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

عثرت قوات الشرطة بالإسكندرية على جثة شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية داخل حمام شقته بمنطقة ميامي، فيما يجري التحقيق لكشف ملابسات الواقعة وأسباب الوفاة.

وتلقى قسم شرطة المنتزه أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بطلب المساعدة في دخول شقة للاطمئنان على ساكنها بشارع خيرالله خلف شارع خالد بن الوليد بمنطقة ميامي، وانتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبسؤال المبلغ، أوضح أنه كان على موعد مسبق مع صديقه "محمود أ.و"، 42 عامًا، من جنسية عربية، وحاول الاتصال به دون رد، ما دفعه للتوجه إلى الشقة وطرق الباب عدة مرات دون استجابة.

وبحضور الشرطة وفتح باب الشقة، عُثر على جثة المذكور داخل الحمام مفارقًا الحياة، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية. وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

جرى تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وتجري المباحث تحرياتها لمعرفة ملابسات الواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق.