قبل انطلاقه.. رئيس جامعة سوهاج يستقبل نجوم لجنة تحكيم مهرجان "تياترو"

سوهاج - عمار عبدالواحد:

استقبل الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، الفنان سامح حسين والفنانة لقاء سويدان، أعضاء لجنة تحكيم المهرجان السادس "تياترو" للعروض المسرحية، والذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية.

وشارك في المهرجان 170 طالبًا وطالبة، يمثلون 12 كلية من كليات الجامعة، وذلك على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بالحرم الجامعي القديم.

ورحب النعماني بنجوم الفن والإبداع، مقدمًا الشكر لهم على تلبية الدعوة، ومنحهم الفرصة للطلاب للتعلم من خبراتهم الفنية، في تجربة مميزة وملهمة ضمن العروض المسرحية المشاركة بالمهرجان.

ومن المقرر أن ينطلق بعد قليل حفل افتتاح المهرجان، يليه 8 عروض مسرحية طلابية، وهي:

- مسرحية "حكاية سعيد الوزان" لكلية التكنولوجيا والتعليم

- مسرحية "شفيقة ومتولي" لكلية الآداب

- مسرحية "سباركتوس" لكلية الصيدلة

- مسرحية "فراجما" لكلية التربية النوعية

- مسرحية "حكاية تياترو" لكلية الهندسة

- مسرحية "لما روحي طلعت" لكلية الزراعة

- مسرحية "النهر" لكلية الآثار