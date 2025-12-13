السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي.. وكينيا بذكرى الاستقلال

كتب- محمد نصار:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى إبراهيم تراوري، رئيس بوركينا فاسو؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي.

وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف، الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة بوركينا فاسو بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس، ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الدكتور ويليام صاوي روتو، رئيس جمهورية كينيا؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد أحمد محمد رضا، الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كينيا بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.

