كمبوديا تعلق عمل جميع المعابر الحدودية مع تايلاند

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الكمبودية، اليوم السبت، تعليق عمل جميع المعابر الحدودية مع تايلاند.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد حدة الاشتباكات بين البلدين على طول الحدود. وقالت كمبوديا، اليوم، إن تايلاند واصلت إلقاء قنابل على أراضيها، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق الجارتين على وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية، في منشور على موقع فيسبوك: "لم توقف القوات التايلاندية القصف بعد، ومازالت تواصل القصف".

ومن جانبها، تعهدت تايلاند بمواصلة القتال على الحدود المتنازع عليها مع كمبوديا، في الوقت الذي شنت فيه طائرات مقاتلة غارات على أهداف السبت.

وقال رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، في منشور على فيسبوك، إن بلاده "ستواصل القيام بأعمال عسكرية حتى لا نشعر بمزيد من الأذى والتهديدات لأرضنا وشعبنا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".