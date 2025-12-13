الأقصر - محمد محروس:

في الساعات الأولى من صباح السبت، وبينما كانت قرية الدير شرق التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر تغطّي في صمت الليل، دوى صوت مكتوم كأنه زفرة بيت أنهكه العمر؛ منزل طيني قديم انهار فجأة أمام مسجد السلام، ليحوّل الهدوء إلى مأساة.

لم يكن البيت سوى مأوى بسيط لأسرة صغيرة، جدرانه من الطوب اللبن وسقفه يحاول مقاومة الزمن، لكن في لحظة واحدة انهار كل شيء.

صرخات استغاثة اخترقت الظلام، وسكان القرية خرجوا من بيوتهم حفاة، محاولين إنقاذ من تبقّى تحت الركام.

عند الساعة الرابعة فجرًا، كانت سيارات الإسعاف تقتحم شوارع القرية الضيقة، ورجال الحماية المدنية يبدؤون سباقًا مع الوقت، وبمساعدة الأهالي يزيحون الأنقاض حجرًا حجرًا، وأعينهم تبحث عن حياة ما زالت تتشبث بالأمل.

ومن تحت الركام، خرجت الحقيقة موجعة: الأم، 34 عامًا، كانت تحاول احتضان أطفالها حتى اللحظة الأخيرة. الطفل عبدالرحمن (9 سنوات) والطفلة فدوى (5 سنوات) رحلوا جميعًا في مشهد مؤلم، أسرة واحدة طواها انهيار المنزل في لحظة قاسية.

وفي زاوية أخرى من المأساة، نُقل طفلان من نفس العائلة إلى المستشفى، عمر (7 سنوات) وتقوى (14 عامًا)، بإصابات متفرقة، نجا بأجساد منهكة وذاكرة ستظل تحمل هذا الليل الطويل.

وأخطرت الأجهزة الأمنية الجهات المختصة، وبدأت أعمال المعاينة لمعرفة أسباب الانهيار.