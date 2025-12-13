بفارق دقائق.. قصة وفاة زوجين مسنين داخل منزلهما بالإسماعيلية (صور)

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كشفت تحريات المباحث بالإسماعيلية حقيقة العثور على زوجين متوفيين داخل منزلهما بمنطقة المنايف، في حالة تيبّس كامل، ما يشير إلى مرور فترة على الوفاة قبل اكتشافها.

وتلقى الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتين لرجل وزوجته داخل مسكنهما أمام كافتيريا "أبو خليفة" بالمنايف، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ.

وأفادت المعاينة الأولية بأن الزوج، البالغ من العمر 80 عامًا، تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، فيما حاولت زوجته، البالغة 78 عامًا، إسعافه داخل المنزل، إلا أنها سقطت بجواره متوفاة نتيجة تعرضها لتوقف مماثل في القلب متأثرة بصدمة الموقف.

وعُثر على الزوج مسجّى على أرضية المنزل، بينما وُجدت الزوجة مستندة إلى جسده، في دلالة على محاولتها الأخيرة لإنقاذه قبل وفاتها.

وأكدت المصادر أن الوفاتين وقعتا في توقيتين متقاربين، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، مع إخطار الجهات المعنية.

وبالفحص تبيّن أن المتوفيين هما: ذكي يوسف محمد، 80 عامًا، وزوجته زبيدة حسن أحمد، 78 عامًا.

وجرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة لحين استخراج تصاريح دفن الجثامين إلى مثواهما الأخير.