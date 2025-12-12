إعلان

ضبط متهم طعن شخصين داخل مسجد بالإسكندرية.. والتحريات تكشف التفاصيل

كتب : محمد عامر , محمد البدري

04:05 م 12/12/2025

ضبط متهم - تعبيرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية القبض على مواطن طعن شخصين بسكين داخل مسجد الحديد والصلب بمنطقة البيطاش، ما أسفر عن إصابتهما، فيما تبين من التحريات أنه يُعاني من اضطرابات نفسية.

- تفاصيل الحادث

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا يفيد بطعن شخصين أثناء الصلاة داخل مسجد الحديد والصلب بطريق الإسكندرية-مطروح الساحلي، وانتقل ضباط القسم إلى مكان الحادث.

وتبين من الفحص أن المتهم، مضطرب نفسيًا، طعن شخصين من المصلين أثناء أداء الصلاة، وتمكن المصلون والعاملون في المسجد من السيطرة عليه وضبطه.

- الإصابات والتحقيقات

أسفر الحادث عن إصابة كل من: "م.ع" 60 عامًا بطعن في رقبته، و"ع.أ" 35 عامًا بجرح في الرقبة واليد، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما أُلقي القبض على المتهم، وتبين من التحريات أنه مضطرب نفسيًا. وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المسجد، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

الأجهزة الأمنية مسجد الحديد والصلب قسم شرطة الدخيلة

