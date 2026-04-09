عاتبه لمعاكسته زوجته فقتله..المشدد 10 سنوات لجزار في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

11:59 ص 09/04/2026

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، بمعاقبة جزار بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانته في واقعة ضرب أفضى إلى موت مواطن بمنطقة سوق الهانوفيل.

أصدر الحكم المستشار جمال جمعة قطب عقرب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أيمن مصطفى الصحن والمستشار أحمد محمد أحمد عثمان، وسكرتارية كريم الجنادي.


بلاغ أمني يكشف تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية رقم 19773 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد تعدي أحد الأشخاص على آخر باستخدام سلاح أبيض داخل منطقة سوق الهانوفيل.


معاكسة زوجة المجني عليه تشعل المشاجرة

وكشفت التحقيقات أن المجني عليه "ع.م.م" كان يسير بمنطقة سوق الهانوفيل برفقة زوجته وابنته، وأثناء مرورهما عاكس المتهم "س.خ.ف" 25 سنة، جزار، زوجة المجني عليه أثناء حملها بعض الخضروات، الأمر الذي أثار غضب الزوج ودفعه للعودة لمعاتبة المتهم.

مشادة كلامية تنتهي بطعنة قاتلة

وكشفت التحقيقات أن خلافًا نشب بين الطرفين تطور إلى مشادة كلامية، أخرج على إثرها المتهم سكينًا كان يخفيه داخل كيس، واعتدى على المجني عليه بطعنة نافذة، قبل أن يفر هاربًا من موقع الحادث.


القبض على المتهم وإحالته للمحاكمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وقررت النيابة العامة إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات.

