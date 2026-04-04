شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات اختفاء ربة منزل، لتتضح الحقيقة بوقوف زوجها وراء ارتكاب الجريمة نتيجة خلافات أسرية بينهما.

بداية البلاغ

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول العبور، يفيد بتلقي بلاغ يفيد باختفاء سيدة بدائرة القسم، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة والوصول إلى الحقيقة.

نتائج التحريات

وبإجراء التحريات والفحص، تم العثور على جثة السيدة، وكشفت التحقيقات أن زوجها هو مرتكب الجريمة، حيث أقدم على إنهاء حياتها إثر خلافات زوجية نشبت بينهما.

ضبط المتهم والإجراءات القانونية

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث قسم أول العبور من تحديد مكان المتهم وضبطه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

وقررت النيابة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية.