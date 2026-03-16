أنهت حياته بـ 3 طعنات.. تأجيل محاكمة المتهمة بقتل زوجها في الإسكندرية

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:31 م 16/03/2026

محاكمة

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة ربة منزل في واقعة اتهامها بقتل زوجها طعنًا بسكين المطبخ، بسبب خلافات بينهما، وذلك إلى جلسة دور الانعقاد المقبل في شهر أبريل.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الجواد يس حسن، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عصام محمد خليفة، والمستشار أيمن محمود الحنفي، وسكرتير المحكمة ممدوح رفعت.

تفاصيل قتل ربة منزل زوجها

ترجع وقائع القضية عندما تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد إصابة شخص بطعنات من سلاح أبيض على يد زوجته داخل الشقة سكنهما.

وكشفت التحقيقات حدوث مشاجرة بين الزوج المجني عليه وزوجته أثناء دخولهما غرفة النوم فاستلّت الأخيرة سكين المطبخ وتعدت عليه بـ 3 طعنات في اليد والكتف والصدر.

3 طعنات أنهت حياة الزوج

جرى نقل الزوج المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته في الصدر، فيما ألقى القبض على زوجته وبحوزتها السلاح المستخدم في الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وقررت النيابة العامة إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت قرارها المتقدم.

جريمة قتل تقتل زوجها الإسكندرية محكمة جنايات الإسكندرية سكين المطبخ قسم شرطة الدخيلة طعنات سلاح أبيض

