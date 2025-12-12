إعلان

محافظ أسوان يحيل مدير مجمع استهلاكي للنيابة بعد شكاوى نقص السلع (صور)

كتب : إيهاب عمران

03:19 م 12/12/2025
    الشركة المصرية للسلع بأسوان
    الشركة المصرية للسلع فرع أسوان
    محافظ أسوان فى موقع كسر خط مياه الشرب
    محافظ أسوان يشرف على إصلاح كسر خط مياه الشرب
    محافظ أسوان يتابع توفر السلع الغذائية الأساسية
    الشركة المصرية للسلع

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، قرارًا بإحالة مدير فرع الشركة المصرية للجملة والسلع الاستهلاكية إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد زيارة مفاجئة لمجمع "هايبر" الشيخ هارون.

جاءت الزيارة بعد تلقي شكاوى من المواطنين تفيد بعدم توافر السلع الأساسية والإستراتيجية بكميات كافية داخل المجمع.

وأجرى المحافظ اتصالًا فوريًا مع وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، المهندس أيمن إسماعيل، لزيادة المعروض من المنتجات الأساسية داخل المجمع.

كما تم توفير كميات إضافية من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية الأخرى في المحافظة، التي يصل عددها إلى 33 مجمعًا في مختلف مدن ومراكز أسوان.

وأكد محافظ أسوان على الدور الحيوي لهذه المجمعات في ضبط أسعار السلع المحلية، مشيرًا إلى أن السلع تُعرض بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وهو ما يساهم في تقليل العبء على المواطنين.

وأوضح المحافظ أن هذا التعاون يشمل التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، والقطاع الخاص، والسلاسل التجارية الكبرى، لتلبية احتياجات المواطنين ورفع مستوى المعروض من السلع.

إسماعيل كمال محافظ أسوان السلع الأساسية مجمع هايبر الشيخ هارون

