"عيون الشبكة" تراقب الغلق.. أسوان تبدأ فرز أصوات إعادة "النواب" (صور)

أسوان - إيهاب عمران

أسدلت محافظة أسوان الستار على ماراثون جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حيث شهدت العملية الانتخابية أجواءً هادئة وإقبالًا متواصلًا من المواطنين على مدار اليومين.

ومع دقات التاسعة مساءً، بدأت المحافظة فورًا في إجراءات الانتقال من مرحلة التصويت إلى مرحلة الحسم، حيث انطلقت عمليات تأمين صناديق الاقتراع تمهيدًا لتسليمها إلى لجان الفرز، وسط منظومة رقابية ولوجستية متكاملة لضمان سلامة صوت الناخب الأسواني.

رقابة رقمية للحظة الغلق

وفي سياق المتابعة الحية، تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تفاصيل اللحظات الأخيرة لإغلاق الصناديق عبر شاشات "مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة".

ومكّنت هذه التقنية المحافظ من الاطمئنان "عن بُعد" على انتظام الإجراءات داخل كافة اللجان البالغ عددها 152 لجنة موزعة على 3 دوائر انتخابية، والتي تضم كتلة تصويتية مسجلة تبلغ 840 ألفًا و731 ناخبًا وناخبة، للتأكد من أن عملية الإغلاق تمت وفق المعايير القانونية الدقيقة.

فرصة الناخب الأخير

وحرصًا على عدم ضياع أي صوت، أكد المحافظ أنه تمت إتاحة الفرصة الكاملة أمام الناخبين حتى اللحظة الأخيرة، حيث تم التنسيق المباشر مع المستشار إيهاب خلف الله، رئيس محكمة أسوان الابتدائية، لاستمرار فتح أبواب اللجان واستقبال المواطنين المتواجدين داخل الحرم الانتخابي للإدلاء بأصواتهم حتى بعد حلول موعد الغلق الرسمي في التاسعة مساءً، تطبيقًا للقواعد المنظمة التي تضمن حق كل مواطن وصل إلى اللجنة في التصويت.

رحلة آمنة للفرز

وعقب الانتهاء من التصويت، أوضح الدكتور إسماعيل كمال أنه تم التأكد الكامل من تأمين الصناديق وإحكام إغلاقها بواسطة الأجهزة المختصة، قبل تسليمها إلى لجان الفرز لبدء رصد النتائج.

وجرت هذه العملية الدقيقة وسط متابعة لحظية من مركز عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن نجاح هذا الاستحقاق الدستوري وخروجه بالشكل اللائق بمحافظة أسوان العريقة، جاء نتيجة تكاتف الجهاز التنفيذي الذي سخر كافة الإمكانات وقدم الدعم اللوجستي والإداري اللازم لإنجاح هذا العرس الديمقراطي.