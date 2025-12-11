أسيوط تغلق "صناديق النواب" بالشمع الأحمر وتترقب النتائج (فيديو وصور)

أسيوط - محمود عجمي:

أسدلت اللجان الفرعية بمحافظة أسيوط الستار، مساء اليوم الخميس، على ماراثون جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية، لتبدأ فورًا عمليات فرز أصوات الناخبين داخل الدوائر الثلاث (الأولى، الثانية، الرابعة) التي كانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بإلغاء نتائجها سابقًا.

انطلقت أعمال الفرز بحضور مندوبي المرشحين عقب التأكد تمامًا من خلو محيط اللجان من المواطنين، في خطوة تمهيدية لإعلان من سيحسم المقاعد التسعة المتنافس عليها.

قاعدة الناخب الأخير

في تفاصيل المشهد الختامي، أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إغلاق اللجان في الموعد القانوني المحدد بالتاسعة مساءً، مع تفعيل "قاعدة الناخب الأخير" في بعض المراكز التي شهدت كثافة، حيث اضطر القضاة المشرفون إلى غلق الأبواب الخارجية للمقرات مع السماح للمتواجدين داخل "الحرم الانتخابي" بالإدلاء بأصواتهم حتى آخر مواطن، ضمانًا لحقهم الدستوري.

وعقب انتهاء التصويت، باشرت اللجان إجراءات التأمين الصارمة، بدءًا من غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المرقمة، وصولًا إلى إحكام غلق الأبواب والنوافذ بـ "الشمع الأحمر" تحت إشراف قضائي كامل وتأمين شرطي مشدد.

صراع الـ 9 مقاعد

تكتسب هذه الجولة أهمية استثنائية كونها تأتي تصحيحًا لمسار قانوني بعد حكم "الإدارية العليا"، حيث جرت المنافسة على مدار يومي 10 و11 ديسمبر داخل 285 مركزًا انتخابيًا يضم 353 لجنة فرعية.

واستقبلت هذه اللجان كتلة تصويتية ضخمة تتجاوز 2 مليون و251 ألف ناخب وناخبة، للفصل في مصير 87 مرشحًا يتصارعون بشراسة على 9 مقاعد بالنظام الفردي، موزعين على الدوائر الساخنة التي تشمل مركز وقسمي أسيوط، ومراكز ديروط والقوصية ومنفلوط، بالإضافة إلى دائرة الجنوب التي تضم أبوتيج وصدفا والغنايم.

غرفة عمليات ومسار الحسم

ومن الناحية التنظيمية، أكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية واصلت انعقادها الدائم لمتابعة المشهد لحظة بلحظة، بالتوازي مع جولات ميدانية شملت لجان القوصية وحي غرب أسيوط للتأكد من انسيابية العملية.

ومع انطلاق صافرة الفرز، بدأت اللجان في حصر الأصوات الفردية تمهيدًا لإرسال المحاضر الرسمية إلى اللجان العامة، ومنها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتيجة النهائية.

وقد وجه "أبو النصر" الشكر لكل الأجهزة الأمنية والقضائية والتنفيذية التي عبرت بالعملية الانتخابية إلى بر الأمان في هذا الظرف الاستثنائي.