إغلاق الصناديق وبدء فرز "دوائر النواب الخمس" بالمنيا (فيديو وصور)

المنيا - جمال محمد:

دخلت العملية الانتخابية بمحافظة المنيا مرحلتها الحاسمة، مساء اليوم الخميس، حيث انخرطت اللجان الفرعية الموزعة على مستوى المحافظة في أعمال فرز أصوات الناخبين فور إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة التاسعة مساءً.

تجرى عمليات الرصد والتجميع لنتائج التصويت في انتخابات مجلس النواب داخل الدوائر التي شملها القرار، تمهيدًا لإعلان الأرقام الأولية، وذلك وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان سلامة مخرجات العملية الانتخابية.

زحام اللحظات الأخيرة

رسمت الساعات الختامية للتصويت مشهدًا مغايرًا لبداية اليوم، حيث شهدت اللجان إقبالًا ملحوظًا وكثافة عددية من الناخبين الذين توافدوا للإدلاء بأصواتهم قبل غلق الأبواب، وذلك بعد وتيرة متوسطة سادت خلال ساعات النهار في اليوم الثاني.

برزت المنافسة بشكل خاص في لجان "مسقط رأس المرشحين"، التي شهدت حشودًا وتوافدًا مستمرًا منذ الساعات الأولى لفتح اللجان وحتى اللحظات الأخيرة، في محاولة من أنصار كل مرشح لحسم المقعد لصالحه.

خريطة الكتلة التصويتية

تكتسب هذه الجولة أهميتها من حجم الكتلة التصويتية المؤثرة، حيث تجرى الانتخابات في "الدوائر الخمس الملغاة" التي تضم قوة تصويتية هائلة تبلغ 3 ملايين و60 ألفًا و503 ناخبين يحق لهم التصويت.

وقد تم توزيع هذه الكتلة البشرية الضخمة على 377 مقرًا انتخابيًا، تضم بداخلها 489 لجنة فرعية تغطي كل أنحاء المحافظة، وهو ما استدعى استنفارًا كاملًا للأجهزة المعنية لضمان سير عمليات الفرز بنفس الدقة التي سارت بها عملية التصويت.