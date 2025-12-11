فصل الكهرباء عن مناطق حيوية ومخابز ومصالح حكومية بالأقصر السبت

الأقصر - محمد محروس:

أصدرت غرفة عمليات محافظة الأقصر تنويهًا خدميًا عاجلًا لأهالي مدينة إسنا، بناءً على الإخطار الوارد من هندسة كهرباء إسنا شرق، يفيد باعتزام الشركة فصل التيار الكهربائي عن قطاعات واسعة من المدينة يوم السبت المقبل الموافق 13 ديسمبر 2025، بدءًا من الساعة الثامنة صباحًا، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية الضرورية لرفع كفاءة الشبكة وضمان استدامة الخدمة.

تشمل خريطة المناطق المتأثرة بالفصل قطاعًا عريضًا من الأحياء السكنية والتجمعات العمرانية، وهي مناطق الجبل، والقرية، والطوايع، والمنشية، والزاوية البيضاء، وحي الخضري، وعزبة الأتوبيس، ومنطقة الشيخ سعد، والاسطبل، ومنطقة عبد المنعم رياض، بالإضافة إلى منطقة بنيتو وشارع الآثار وجسر السيالة وترعة أصفون.

ولم يقتصر الإخطار على المنازل، بل امتد ليشمل عددًا من المنشآت الحكومية والأمنية والخدمية الحيوية، حيث سيفصل التيار عن كمين السياحة، ومقر النيابة الإدارية، ومبنى المحكمة بناحيتيها الشرقية والغربية، والإدارة الصحية، ومركز الشرطة.

كما نبهت الشركة أصحاب المخابز الواقعة في نطاق الفصل لتدبير احتياجاتهم، وتحديدًا مخابز عطية، وأبو علام، والي غربية، وعز، ومخبز عبد الوهاب.

وفي ختام بيانها، أهابت محافظة الأقصر بالمواطنين وأصحاب المؤسسات والمخابز المذكورة ضرورة اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة خلال ساعات الانقطاع لضمان عدم تعطل مصالحهم اليومية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول إلى تحسين جودة التيار الكهربائي واستقراره مستقبلًا.