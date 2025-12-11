إعلان

احتفاء بيومهم العالمي.. سوهاج تهدي ذوي الإعاقة "نادي الإيمان" المطور

كتب : عمار عبدالواحد

08:48 م 11/12/2025

افتتاح تطوير نادي الإيمان للمعاقين بسوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشّنت محافظة سوهاج مرحلة جديدة من دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، بافتتاح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، أعمال التطوير الشاملة ورفع كفاءة نادي الإيمان لذوي الإعاقة، في خطوة ميدانية تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر سنويًا، وذلك بحضور قيادات تنفيذية رفيعة المستوى شملت اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شملت الجولة التفقدية للأعمال الهندسية الجديدة معاينة الصالة بالدور الأرضي بعد رفع كفاءتها، بالإضافة إلى تجهيز صالة متكاملة بالدور الأول العلوي تمتد على مسطح 500 متر، لضمان استيعاب الأنشطة المختلفة.

حرصت خطة التطوير التي أشرفت عليها مديرية الإسكان على مراعاة الكود الهندسي الخاص بالإتاحة، من خلال تطوير غرف خلع الملابس ودورات المياه بما يتناسب مع الحركة اليومية لذوي الإعاقة، وتوفير بيئة آمنة تضمن سهولة الاستخدام وتحسين جودة الحياة داخل النادي.

وفي سياق رؤية الدولة، أكد المحافظ أن هذا الافتتاح يترجم عمليًا مبادرة المحافظة "نحو مجتمع دامج"، التي تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لهم.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الأنشطة والمبادرات الجديدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات تليق بهذه الفئة الهامة.

ولم يكتفِ المحافظ بتفقد الإنشاءات، بل عايش تجربة حية للخدمات المقدمة على أرض الواقع، حيث شهد مباريات حماسية في كرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، واستعراضًا لرفع الأثقال، إلى جانب تفقده لجلسات دقيقة لتعديل السلوك وتنمية المهارات مخصصة لأطفال التوحد.

واختتمت الزيارة بفقرات فنية متنوعة شملت الإنشاد الديني والتواشيح والغناء قدمها النشء من رواد النادي، وسط إشادة بالمستوى الفني والإنشائي الذي خرج به المشروع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج اليوم العالمي لذوي الإعاقة وزارة الشباب والرياضة نادي الإيمان لذوي الإعاقة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟