احتفاء بيومهم العالمي.. سوهاج تهدي ذوي الإعاقة "نادي الإيمان" المطور

سوهاج - عمار عبدالواحد:

دشّنت محافظة سوهاج مرحلة جديدة من دعم وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، بافتتاح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ الإقليم، أعمال التطوير الشاملة ورفع كفاءة نادي الإيمان لذوي الإعاقة، في خطوة ميدانية تزامنت مع الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر سنويًا، وذلك بحضور قيادات تنفيذية رفيعة المستوى شملت اللواء أ.ح أحمد السايس السكرتير العام، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة.

شملت الجولة التفقدية للأعمال الهندسية الجديدة معاينة الصالة بالدور الأرضي بعد رفع كفاءتها، بالإضافة إلى تجهيز صالة متكاملة بالدور الأول العلوي تمتد على مسطح 500 متر، لضمان استيعاب الأنشطة المختلفة.

حرصت خطة التطوير التي أشرفت عليها مديرية الإسكان على مراعاة الكود الهندسي الخاص بالإتاحة، من خلال تطوير غرف خلع الملابس ودورات المياه بما يتناسب مع الحركة اليومية لذوي الإعاقة، وتوفير بيئة آمنة تضمن سهولة الاستخدام وتحسين جودة الحياة داخل النادي.

وفي سياق رؤية الدولة، أكد المحافظ أن هذا الافتتاح يترجم عمليًا مبادرة المحافظة "نحو مجتمع دامج"، التي تهدف إلى تعزيز دمج ذوي الإعاقة في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الدعم لهم.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حزمة من الأنشطة والمبادرات الجديدة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتقديم خدمات تليق بهذه الفئة الهامة.

ولم يكتفِ المحافظ بتفقد الإنشاءات، بل عايش تجربة حية للخدمات المقدمة على أرض الواقع، حيث شهد مباريات حماسية في كرة الطائرة جلوس وتنس الطاولة، واستعراضًا لرفع الأثقال، إلى جانب تفقده لجلسات دقيقة لتعديل السلوك وتنمية المهارات مخصصة لأطفال التوحد.

واختتمت الزيارة بفقرات فنية متنوعة شملت الإنشاد الديني والتواشيح والغناء قدمها النشء من رواد النادي، وسط إشادة بالمستوى الفني والإنشائي الذي خرج به المشروع.