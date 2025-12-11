"السقالة" خانته في الخامس.. مصرع نجار مسلح أثناء عمله في المنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

خيّمت حالة من الحزن العميق والصدمة على أهالي قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الخميس، عقب وصول نبأ مصرع أحد شباب القرية المكافحين، المدعو "مصطفى. ع"، الذي دفع حياته ثمنًا لسعيه وراء لقمة العيش، حيث لقي مصرعه إثر حادث مأساوي تعرض له أثناء ممارسة عمله في مهنة النجارة المسلحة.

كشفت المصادر الأهلية بالقرية عن تفاصيل اللحظات الأخيرة، حيث كان الشاب يباشر عمله أعلى "سقالة" خشبية بالطابق الخامس بأحد العقارات، إلا أن توازنه اختل بشكل مفاجئ نتيجة عدم ثبات السقالة، مما أدى إلى سقوطه المروع من هذا الارتفاع الشاهق ليرتطم بالأرض، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة في موقع الحادث فور السقوط متأثرًا بإصاباته البالغة.

هرع الأهالي والمتواجدون بمحيط الواقعة في محاولة يائسة لإنقاذه ونقله إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أكدوا وفاته بمجرد وصوله، ليتم التحفظ على الجثمان وإيداعه ثلاجة الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

في المسار القانوني، حررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، وأصدرت توجيهاتها بعرض الجثمان على الطب الشرعي لإعداد تقرير فني حول أسباب الوفاة كإجراء قانوني متبع.

وفي هذه الأثناء، تحتشد جموع الأهالي في شوارع قرية صفط جدام في انتظار انتهاء الإجراءات واستخراج تصاريح الدفن من مستشفى تلا المركزي، استعدادًا لتشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير مساء اليوم في مشهد جنائزي يعكس تضامن القرية مع أسرة الضحية.