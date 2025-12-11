المنوفية تحبط ترويج 1.8 طن لحوم مصابة بـ"الالتهاب التاموري" (صور)

ثاني أيام جولة الإعادة.. إقبال في الساعات الأخيرة على لجان دائرة المنتزة

المنوفية - أحمد الباهي:

نجحت حملة مكبرة في مدينة منوف بالمنوفية في إحباط ترويج كميات ضخمة من اللحوم المريضة وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، والتي تم ذبحها خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون، في واقعة استدعت تحركًا قضائيًا عاجلًا.

كشفت الفحوصات البيطرية الدقيقة التي أجرتها اللجنة المشتركة عن إصابة الذبائح المضبوطة بمرض "الالتهاب التاموري الحاد"، وهو ما يجعلها غير صالحة نهائيًا للاستهلاك البشري وتشكل خطرًا داهمًا على الصحة.

لم تقتصر الكارثة على اللحوم المذبوحة، بل امتدت لضبط 3 رؤوس ماشية مريضة كانت مجهزة ومعدة للذبح لولا تدخل الحملة في التوقيت المناسب، حيث بلغ إجمالي وزن المضبوطات طنًا و800 كيلوجرام.

وجاءت هذه التحركات الرقابية بالتنسيق المكثف بين الجهات الأمنية والتنفيذية، وبحضور ميداني لكل من رئيس مركز ومدينة منوف وليد سالم، ومدير مباحث التموين العقيد أحمد أبو السعود، ومدير مديرية الطب البيطري ماجد عبد الظاهر، ومدير إدارة المجازر طه رزق، لضمان إحكام الرقابة على الأسواق.

وفي سياق الإجراءات القانونية الرادعة، أحالت الجهات المعنية الواقعة برمتها إلى النيابة العامة، التي أصدرت قرارًا فوريًا بضبط وإحضار المتهمين المتورطين في الواقعة، كما أمرت بإعدام كامل الكميات المضبوطة من اللحوم، ودفن الحيوانات المريضة بالطرق الصحية الآمنة لمنع انتقال العدوى.

ومن جانبه، أشاد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بيقظة الطب البيطري ومباحث التموين، مؤكدًا استمرار توجيه الضربات الاستباقية لكل من تسول له نفسه التلاعب بصحة المواطنين.