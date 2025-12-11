طوله أقل من متر.. مدير بيطري مشتول تؤكد اصطياد تمساح الزوامل الأوحد

طالبة في مدرسة إبتدائي تجري حوارًا صحفيًا مع محافظ الأقصر -صور

أكدت الدكتورة هيام أيوب، مدير إدارة الطب البيطري بمشتول السوق في محافظة الشرقية، انتهاء أزمة "تمساح الزوامل" التي أرقت أهالي مركز بلبيس لأسبوع كامل.

وكشفت أيوب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن اصطياد التمساح الوحيد في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بعد عمليات بحث مكثفة بمياه مصرف القرية.

طمأنت مدير إدارة الطب البيطري، الأهالي مؤكدة أن حالة الخوف والترقب تبددت بعد عملية الضبط الناجحة، مشيرة إلى أن التمساح الذي تم اصطياده يقل طوله عن متر، وهو الوحيد الذي تم رصده والعثور عليه بعد تمشيط مياه المصرف عدة مرات منذ بدء البلاغات.

وأضافت هيام أيوب، أن الجهات المعنية عملت على قدم وساق باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع خطط محكمة، بالتنسيق بين جهاز شؤون البيئة والطب البيطري والري ومجلس مدينة بلبيس وقوات الشرطة، حتى تم التمكن من الإمساك به في محيط المنطقة المحددة.

يُذكر أن الأزمة بدأت عندما تداول أهالي قرية الزوامل، قبل أسبوع، مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي توثق العثور على تمساح في مياه المصرف، مُعلنين عن مخاوفهم من افتراسه للصغار وطلاب المدارس.

وتوالت البلاغات وسط ترديد الأهالي لوجود نحو ستة تماسيح بأحجام مختلفة، قبل أن تؤكد الجهات الرسمية بعد البحث المكثف اقتصار الأمر على تمساح واحد تم اصطياده اليوم.

اقرأ أيضًا:

تماسيح الزوامل تثير الذعر في الشرقية.. والأهالي: أكلوا بقرة في ساعات

بيطري الشرقية يكشف تفاصيل جديدة عن تماسيح الزوامل

بالصور- وصول وحدة "صيد التماسيح" من أسوان لإنهاء أزمة الزوامل بالشرقية

رعب في المصرف.. آخر تطورات تماسيح الزوامل بعد ظهورها بالشرقية (فيديو وصور)