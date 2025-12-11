جوجل تطلق ميزة بث مباشر للطوارئ تمنح المسعفين رؤية الحوادث.. ما القصة؟

أطلقت شركة جوجل، أمس الأربعاء، ميزة جديدة تحمل اسم Android Emergency Live Video، تتيح للمستخدمين مشاركة فيديو مباشر مع جهات الطوارئ أثناء الاتصال أو المراسلة لطلب المساعدة.

وتأتي هذه الميزة الجديدة من جوجل بهدف إلى منح فرق الإنقاذ رؤية فورية وواضحة للحوادث لحظة وقوعها.

وبحسب الشركة، لا يتطلب استخدام الميزة أي إعدادات مسبقة، إذ يمكن لمأمور الطوارئ إرسال طلب مباشر إلى هاتف المستخدم أثناء التواصل، ليتمكن الأخير من الموافقة على مشاركة بث مباشر من كاميرا هاتفه فورا.

وبحسب تقرير نشره موقع تك كرانش، أكدت جوجل أن البث يكون مشفرا بالكامل ويمكن للمستخدم إيقافه في أي وقت.

وقالت الشركة في مدونة رسمية: "بنقرة واحدة فقط، يمكنك بدء بث آمن من كاميرتك، ما يساعد المستجيبين الأوائل على تقييم الحالة سريعا وتقديم المساعدة المناسبة فورا".

وتتيح الميزة لفرق الطوارئ مشاهدة الوضع مباشرة وإرشاد المستخدم إلى خطوات إنقاذية عاجلة مثل الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ريثما تصل المساعدة إلى الموقع.

وتعد هذه الميزة جزءا من حزمة أدوات السلامة التي تطورها كل من جوجل وأبل، والتي تشمل ميزات الاتصال الطارئ، واكتشاف الحوادث والسقوط، وخدمات تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية.

وستتوفر الميزة الجديدة للهواتف العاملة بنظام أندرويد 8 وما بعده، على أن يبدأ طرحها تدريجيا للمستخدمين في الولايات المتحدة وبعض مناطق ألمانيا والمكسيك.